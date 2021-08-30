«Спартак»: Мелкадзе будет восстанавливаться около месяца от стрессового повреждения

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе восстанавливается от стрессового повреждения, сообщает пресс-служба красно-белых.
«По оценкам медицинского штаба, на возвращение в строй форварду понадобится ещё около 30 дней. В этом сезоне Мелкадзе принял участие только в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином». Желаем Георгию здоровья!» — говорится в сообщении на сайте «Спартака».
4 августа пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Георгия Мелкадзе мышечное повреждение. Нападающий не играет с 24 июля.
В прошлом сезоне Мелкадзе выступал на правах аренды за «Ахмат». Нападающий сыграл 19 матчей, забил три гола, отдал одну результативную передачу.
«Спартак» в шести турах набрал семь очков. Москвичи занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» будет принимать «Химки».
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