Отец Влашича — о трансфере в «Вест Хэм»: самое главное в этой истории — улыбка Николы

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о его предстоящем переходе в «Вест Хэм».

«Вы знаете, что во всей истории самое главное? Самое главное — улыбка Николы! Сейчас он спокоен. Да, последний месяц его нельзя было назвать спокойным. Это было непросто. Теперь, когда я наконец увидел его улыбку, это дорогого стоит.

Место в стартовом составе никому не гарантировано. Даже Пеп Гвардиола не гарантировал Роналду место в «Манчестер Сити», поэтому он обратился в «Юнайтед». Суть в том, что за статус в команде нужно бороться. В «Вест Хэме» огромное количество хороших игроков, на каждой тренировке нужно отдавать чуть больше себя. Это единственная гарантия прогресса. Футбол — это не индивидуальный вид спорта, он состоит из сотрудничества. Его должен внедрять тренер, который, на мой взгляд, является самым важным человеком в команде. Я рад, что Никола с Мойесом», — цитирует Влашича-старшего Sportske Novosti.

Напомним, ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил переход Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм».