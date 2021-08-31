Форвард «Ростова» Тошевски может перейти в польский «Гурник»

Нападающий «Ростова» Давид Тошевски может продолжить карьеру в чемпионате Польши, сообщает инсайдер Janekx89 в «Твиттере.

20-летний македонец близок к переходу в «Гурник Забже».

Тошевски стал игроком «Ростова» в июле 2020 года, перейдя из «Работнички» за € 1 млн. Форвард провёл за ростовчан семь матчей, результативными действиями не отметился. «Ростов» отдавал македонского футболиста в аренду в «Тамбов», где Давид не сыграл ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тошевски в € 500 тыс.

Ранее стало известно, что полузащитник «Ростова» Матиас Норманн продолжит карьеру на Туманном Альбионе. Футболист перешёл в «Норвич Сити». Норманн подписал с британским клубом арендное соглашение до конца нынешнего сезона.