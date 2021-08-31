Крыховяк может пропустить ближайшие матчи сборной Польши

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк пропустил тренировку сборной Польши в понедельник, 30 августа. У 31-летнего футболиста проблемы с коленом, и в ближайшее время он пройдет дополнительное медобследование. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

Сборная Польши проведёт матчи квалификации чемпионата мира-2022 против команды Албании (2 сентября), Сан-Марино (5 сентября) и Англии (8 сентября).

В нынешнем сезоне Крыховяк сыграл в премьер-лиге шесть матчей и отметился одной голевой передачей.

На чемпионате Европы – 2020 сборная Польши заняла в группе Е последнее, четвёртое место. Поляки уступили Словакии (1:2), Швеции (2:3) и сыграли вничью с Испанией (1:1). Крыховяк получил две жёлтые карточки в игре со Словакией и был удалён, а в матче со Швецией заработал ещё один «горчичник».