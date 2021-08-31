Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крыховяк может пропустить ближайшие матчи сборной Польши

Крыховяк может пропустить ближайшие матчи сборной Польши
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк пропустил тренировку сборной Польши в понедельник, 30 августа. У 31-летнего футболиста проблемы с коленом, и в ближайшее время он пройдет дополнительное медобследование. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

Сборная Польши проведёт матчи квалификации чемпионата мира-2022 против команды Албании (2 сентября), Сан-Марино (5 сентября) и Англии (8 сентября).

В нынешнем сезоне Крыховяк сыграл в премьер-лиге шесть матчей и отметился одной голевой передачей.

На чемпионате Европы – 2020 сборная Польши заняла в группе Е последнее, четвёртое место. Поляки уступили Словакии (1:2), Швеции (2:3) и сыграли вничью с Испанией (1:1). Крыховяк получил две жёлтые карточки в игре со Словакией и был удалён, а в матче со Швецией заработал ещё один «горчичник».

Новость по теме
Мацей Рыбус высказался о неоднозначном посте «Локомотива» про Крыховяка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021