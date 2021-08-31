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«Вест Хэм» назвал срок контракта с Влашичем

«Вест Хэм» назвал срок контракта с Влашичем
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Лондонский «Вест Хэм» на своём официальном сайте объявил о трансфере хавбека ЦСКА Николы Влашича. Хорватский полузащитник подписал с «молотобойцами» контракт сроком на пять лет.

«Все в «Вест Хэм Юнайтед» желают Николе Влашичу успехов в его карьере в стане «молотобойцев», — написала пресс-служба лондонского клуба.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Влашич уже прилетел в Москву из Лондона в расположение сборной Хорватии, которая сейчас готовится к матчу со сборной России. В Лондоне полузащитник прошёл медобследование и подписал все необходимые бумаги. ЦСКА получит за Николу € 27 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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