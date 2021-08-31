Грушевский: прежнего Влашича мы не видели с весны. Он спал и видел себя где-то вдали

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал переход полузащитника Николы Влашича из стана армейцев в «Вест Хэм Юнайтед».



«Нужно быть откровенным: прежнего Влашича мы не видели с весны этого года. Но кто-то наивно полагает, что его невзрачная игра в начале этого сезона связана с отставкой его соотечественника Олича. Но ещё даже при Гончаренко Никола не был похож на себя. Влашич не халтурил, но был явно не в форме психологически, спал и видел себя где-то вдали.



Нужно отдать должное Березуцкому, который понимал, что дни Влашича сочтены. Он начал учить ЦСКА играть без Николы, хоть армейцы и теряли очки. Влашич в форме — игрок незаменимый, в полной мере его никто не заменит. Надеюсь, что до закрытия трансферного окна ЦСКА подпишет игрока, который будет приносить пользу. Но даже этот игрок не станет клоном Влашича, потому что другого такого не существует. Последние месяцы Николы в ЦСКА смазаны, но позитив перевешивает. Армейцам надо пережить расставание с хорватом», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.