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ЦСКА сообщил о травме Бруно Фукса. Игроком интересовалась «Сельта»

ЦСКА сообщил о травме Бруно Фукса. Игроком интересовалась «Сельта»
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Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс получил повреждение мышц задней поверхности правого бедра в матче молодёжных команд. На данный момент игрок, которым интересовалась «Сельта», приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Защитник вернётся в общую группу армейцев к концу сентября, информирует официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего бразильского футболиста заинтересована «Сельта». Испанский клуб сделал предложение ЦСКА об аренде Фукса, рассчитанной на один сезон. По данным СМИ, главный тренер клуба из Виго Эдуардо Коудет уже пообщался с бразильским защитником.

Бруно Фукс — воспитанник «Интернасьонала». Футболист перешёл в московский ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера Фукса составила € 8 млн. Защитник подписал с московским клубом контракт до 2025 года. Фукс стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии на Олимпиаде-2020.

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