Дортмундская «Боруссия» арендовала защитника «Вольфсбурга»
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Защитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
Как сообщает пресс-служба «шмелей», 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды. Он приступит к тренировкам уже сегодня, 31 августа.
«Марин — молодой и быстрый центральный защитник, который дополнит нашу оборону», — сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.
Понграчич перешёл в «Вольфсбург» в прошлом году, а до этого защищал цвета «Ред Булл Зальцбург» и «Мюнхена 1860». В прошлом сезоне Марин принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и получил две жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше чемпионата он ещё ни разу не вышел на поле, оставшись в запасе в игре 1-го тура.
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