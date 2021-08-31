Дортмундская «Боруссия» арендовала защитника «Вольфсбурга»

Защитник «Вольфсбурга» и сборной Хорватии Марин Понграчич продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».



Как сообщает пресс-служба «шмелей», 23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды. Он приступит к тренировкам уже сегодня, 31 августа.



«Марин — молодой и быстрый центральный защитник, который дополнит нашу оборону», — сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.



Понграчич перешёл в «Вольфсбург» в прошлом году, а до этого защищал цвета «Ред Булл Зальцбург» и «Мюнхена 1860». В прошлом сезоне Марин принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и получил две жёлтые карточки. В нынешнем розыгрыше чемпионата он ещё ни разу не вышел на поле, оставшись в запасе в игре 1-го тура.