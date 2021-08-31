Карпин — о матче с Хорватией: пока даже не волнуюсь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не волнуется перед дебютным матчем на посту наставника национальной команды. Напомним, завтра, 1 сентября, сборная России проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией.

«Ещё даже не понял, что это для меня значит — дебютный матч во главе сборной. Я пока даже не волнуюсь. Вчера во время собрания с тренерским штабом сказал, что кажется, что игра только через пять дней. Ещё не все вещи отработали до конца. Кажется, что игра далеко, а она уже завтра. Предстартовое волнение завтра точно будет, но пока не понимаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.