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Карпин сообщил, что определился со стартовым составом сборной России на матч с Хорватией

Карпин сообщил, что определился со стартовым составом сборной России на матч с Хорватией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что готов пообщаться с болельщиками национальной команды.

«Готов пообщаться с болельщиками, как 10 лет назад после матча с «Порту», но в положительном ключе. Стартовый состав в голове уже есть. Глобальный разговор у нас был со всей командой, чтобы все понимали, во что мы хотим играть, готовы ли игроки к этому. Задача тренера определить, а игрока выполнять», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.

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