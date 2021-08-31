Карпин сообщил, что определился со стартовым составом сборной России на матч с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что готов пообщаться с болельщиками национальной команды.

«Готов пообщаться с болельщиками, как 10 лет назад после матча с «Порту», но в положительном ключе. Стартовый состав в голове уже есть. Глобальный разговор у нас был со всей командой, чтобы все понимали, во что мы хотим играть, готовы ли игроки к этому. Задача тренера определить, а игрока выполнять», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.