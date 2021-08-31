Мележиков: были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, игрок не согласен ни с одним

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что полузащитник Йоррит Хендрикс отклонил все предложения о переходе в другой клуб.

«У нас активно шли переговоры по Кралу и Хендриксу. Были предложения по Хендриксу, но, к сожалению, агент и игрок не согласны ни с одним из них. Они счастливы в Москве. Это было предложение по аренде. Были клубы Бельгии, Катара, Премьер-Лиги. Но соглашения мы не достигли. Ни игрок, ни агент по определённым причинам из Москвы переезжать не собираются. По Кралу было предметное предложение, соглашения мы достигли, подготовили документы. Дальше всё зависит от того, как игрок пройдёт медосмотр и регистрацию», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.