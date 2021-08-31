РПЛ сформирует рабочую группу по вопросу лимита на легионеров

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил о намерении сформировать рабочую группу по вопросу лимита не легионеров.

«Принято поддержать решение РФС о смягчении лимита на иностранных футболистов. Поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из клубов РПЛ и по итогам работы направить в РФС предложение по критериям на легионеров.



В этом же постановлении мы определили сроки введения смягчения лимита. Ещё подчеркну, что лимит на иностранцев у нас регламентируется Минспортом. Все вопросы будут решаться с ними. Но мы по решению президента РФС будем участвовать в контакте с Минспорта по этому вопросу совместно с РФС.



Вопрос по доморощенным футболистам с сезона-2022/2023 все коллеги поддержали. Мы поддерживаем позицию РФС 6+2, где шесть от национальных федераций и два от клуба. Всё это с поэтапным переходом на 4+4», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.