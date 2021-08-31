Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» согласовал с «Атлетико» аренду Сауля за € 5 млн

«Челси» согласовал с «Атлетико» аренду Сауля за € 5 млн
Комментарии

Лондонский «Челси» возьмёт полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Сауль согласовал с лондонцами условия контракта. Испанец скоро прибудет в Лондон, чтобы подписать соглашение.

Сообщалось, что «Челси» хочет взять Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. Мадридский клуб, в свою очередь, хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45–50 млн.

На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» с 67 очками занял четвёртое место, «Атлетико» в минувшем сезоне испанской Ла Лиги с 86 очками стал чемпионом страны.

Новость по теме
«Челси» готов взять Сауля в аренду с правом выкупа, «Атлетико» интересует трансфер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021