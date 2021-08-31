«Челси» согласовал с «Атлетико» аренду Сауля за € 5 млн

Лондонский «Челси» возьмёт полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Сауль согласовал с лондонцами условия контракта. Испанец скоро прибудет в Лондон, чтобы подписать соглашение.
Сообщалось, что «Челси» хочет взять Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн. Мадридский клуб, в свою очередь, хотел осуществить полноценный трансфер и оценивает своего футболиста в € 45–50 млн.
На счету 26-летнего Сауля Ньигеса в минувшем сезоне два гола и один ассист в 41 матче за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» с 67 очками занял четвёртое место, «Атлетико» в минувшем сезоне испанской Ла Лиги с 86 очками стал чемпионом страны.
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