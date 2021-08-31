Форвард «Ростова» Давид Тошевски перешёл в польский клуб на правах аренды

Нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешёл в польский клуб «Гурник Забже» на правах аренды, сообщается на официальном сайте ростовской команды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера нападающего.



«Желаем Давиду голов и яркой игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Тошевски стал игроком «Ростова» в июле 2020 года, перейдя из «Работнички» за € 1 млн. Форвард провёл за ростовчан семь матчей, результативными действиями не отметился. «Ростов» отдавал македонского футболиста в аренду в «Тамбов», где Давид не сыграл ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тошевски в € 500 тыс.