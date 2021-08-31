Форвард «Ростова» Давид Тошевски перешёл в польский клуб на правах аренды
Поделиться
Нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешёл в польский клуб «Гурник Забже» на правах аренды, сообщается на официальном сайте ростовской команды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера нападающего.
«Желаем Давиду голов и яркой игры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Тошевски стал игроком «Ростова» в июле 2020 года, перейдя из «Работнички» за € 1 млн. Форвард провёл за ростовчан семь матчей, результативными действиями не отметился. «Ростов» отдавал македонского футболиста в аренду в «Тамбов», где Давид не сыграл ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тошевски в € 500 тыс.
Новость по темеПрезидент «Ростова» высказался о лимите на легионеров
Комментарии
- 31 августа 2021
-
22:07
-
21:58
-
21:44
-
21:42
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:34
-
20:30
-
20:28
-
20:18
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
20:05
-
19:53
-
19:51
-
19:45
-
19:45
-
19:39
-
19:36
-
19:26
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:48
-
18:46
Партнерский контент