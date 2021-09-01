Нападающий «Лейпцига» Лукман ушёл в аренду в «Лестер»

Английский нападающий Адемола Лукман продолжит карьеру в Англии. Об аренде 23-летнего игрока «Лейпцига» до конца сезона объявил «Лестер».

Прошлый сезон Лукман провёл на правах аренды в «Фулхэме». Нападающий в 35 матчах за команду забил четыре гола, отдал четыре голевые передачи и получил пять жёлтых карточек. В минувшем сезоне «Фулхэм» с 28 очками занял 18-е место в Чемпионате Англии и вылетел в Чемпионшип.

Кроме «Фулхэма» и «Лейпцига» Лукман выступал за «Эвертон» и «Чарльтон». Футболист также играл за молодёжные сборные Англии разных возрастов.

В текущем сезоне АПЛ «Лестер» после трёх матчей имеет шесть очков. «Лисы» обыграли «Вулверхэмптон» (1:0) и «Норвич» (2:1) и уступили «Вест Хэму» (1:4). Сейчас «Лестер» располагается девятой строчке в турнирной таблице.