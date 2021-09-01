Патрик Бэмфорд: один из тренеров «Лидса» думал, что мой отец — миллиардер

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд признался, что один из тренеров клуба считал его сыном миллиардера.

«Марсело Бьельса так не думал, в отличие от одного из тренеров «Лидса». Я не помню его точных слов, но, когда мы вышли в Премьер-лигу, он сказал, что гордится тем, как упорно я трудился, учитывая что мой отец — миллиардер.

Я ответил: «О чём вы говорите?» Он на самом деле верил, что мой отец как-то связан с JCB. Так многие считали, но это миф», — приводит слова Бэмфорда Goal.



В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Бэмфорд сыграл в трёх матчах, отметившись голом и результативной передачей.

Видео гола Патрика Бэмфорда в матче с «Бёрнли»

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