«Наконец-то ты покидаешь нас». Соболев записал шутливое обращение к Кралу

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к полузащитнику Алексу Кралу, перешедшему в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

«Алекс, спасибо, что наконец-то ты покидаешь нас. Мы не будем скучать, потому что с твоим уходом мы заиграем ещё лучше. Ну а на самом деле — спасибо тебе за выступления за «Спартак». Ты был хорошим футболистом. Надеюсь, что у тебя в Англии всё обязательно получится. Удачи во всём», — сказал Соболев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

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