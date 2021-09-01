«Рубин» объявил о переходе Германа Онугхи

Нападающий «Крыльев Советов» Герман Онугха, права на которого принадлежат датскому «Вайле», перешёл в «Рубин».

«Герман Онугха — игрок «Рубина»! 25-летний российский нападающий переходит в наш клуб из датского «Вайле» на правах аренды с правом выкупа. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Нынешний сезон 25-летний Онугха начал в Самаре, но аренда в «Крылья Советов» была прервана. В четырёх матчах РПЛ он не отметился результативными действиями.



Онугха присоединился к «Крыльям Советов» в начале июля. В прошлом сезоне Онугха выступал за «Вайле», проведя в общей сложности 33 матча, забив 12 голов и сделав одну результативную передачу. Датский клуб выкупил права на Онугху у «Краснодара».