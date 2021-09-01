Колыванов: с Хорватией вся Россия ждёт победы. Карпин сказал, что будет атакующий футбол

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией, который состоится сегодня, 1 сентября.

«Вся Россия ждёт победы. Новый тренер, обновился состав, хочется верить, что игра получится красивой. Должен поменяться тактический рисунок игры, всё-таки Карпин сказал, что будем играть в атакующий футбол. В последнее время мы уже привыкли, что команда играет от обороны, а когда пропускает, не знает, что делать.



И Головин, и Миранчук примерно одноплановые игроки — техничные. Алексей не так часто попадает в стартовый состав «Аталанты», поэтому ему сложно будет конкурировать с Головиным. Конечно, все хотят их видеть вместе на поле, они могут создать хорошие возможности для нападения. Захарян признавался лучшим игроком в некоторых матчах старта РПЛ, возможно, Карпин и рискнёт его поставить в стартовый состав.



На позицию вратаря будут выбирать между Гильерме и Максименко. Маринато — опытный игрок. Возможно, ему где-то не повезло, когда он играл за сборную. А Максименко хоть и набрался опыта за последние годы, но в сборной так ещё и не играл.



Команда однозначно будет настраиваться, чтобы победить. Но и при ничейном результате трагедии не будет. Хорватов, наверное, тоже устроит ничья. Сложная ситуация: в нашей группе есть ещё несколько команд, претендующих на выход», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.