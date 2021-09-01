Роналду: сэр Алекс Фергюсон сыграл большую роль в моём возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что вернулся в Англию во многом благодаря сэру Алексу Фергюсону.
«Как всем известно, когда я подписал первый контракт с «Манчестер Юнайтед», сэр Алекс Фергюсон был ключевым персонажем сделки. Я помню, как мы играли с «Манчестером», когда я был в «Спортинге». Для меня сэр Алекс Фергюсон в футболе — как отец. Он мне очень помог, он многому меня научил, и, на мой взгляд, конечно, он сыграл большую роль в моём переходе в «МЮ». Мы всё время поддерживаем связь, он невероятный человек. Он мне очень нравится, и он стал главным фактором, повлиявшим на решение подписать контракт с «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Роналду пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
36-летний португалец ранее подписал с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Напомним, Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.
- 1 сентября 2021
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