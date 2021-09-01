Монтелла возглавил турецкий клуб, за который выступает Балотелли

Известный итальянский тренер Винченцо Монтелла стал главным тренером турецкого клуба «Адана Демирспор». Итальянец подписал контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба «Адана Демирспор».

Ранее Монтелла возглавлял «Фиорентину», «Севилью», «Милан», «Сампдорию» и «Рому».

Любопытно, что в Турции Монтелла встретит сразу нескольких игроков, которые выступали в Серии А. В частности, за «Адана Демирспор» выступает экс-форвард «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли.

«Адана Демирспор» — новичок турецкой Суперлиги. Команда не слишком удачно стартовала в новом сезоне. В трёх турах клуб Балотелли набрал лишь два очка. В настоящее время «Адана Демирспор» располагается на 15-м месте в турнирной таблице.