Монтелла возглавил турецкий клуб, за который выступает Балотелли
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Известный итальянский тренер Винченцо Монтелла стал главным тренером турецкого клуба «Адана Демирспор». Итальянец подписал контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба «Адана Демирспор».
Ранее Монтелла возглавлял «Фиорентину», «Севилью», «Милан», «Сампдорию» и «Рому».
Любопытно, что в Турции Монтелла встретит сразу нескольких игроков, которые выступали в Серии А. В частности, за «Адана Демирспор» выступает экс-форвард «Интера» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли.
«Адана Демирспор» — новичок турецкой Суперлиги. Команда не слишком удачно стартовала в новом сезоне. В трёх турах клуб Балотелли набрал лишь два очка. В настоящее время «Адана Демирспор» располагается на 15-м месте в турнирной таблице.
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