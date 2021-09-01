Аллегри разочарован трансферами «Ювентуса» в межсезонье

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен трансферной кампанией туринцев в межсезонье, утверждает Football Italia со ссылкой на Il Giornale. По данным источника, Аллегри крайне недоволен работой президента клуба Андреа Аньелли и спортивного директора Федерико Керубини. Аллегри считает, что функционеры нарушили договорённости, не сделав необходимых приобретений.
Аллегри рассчитывал, что в команду вернётся полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич. Этот трансфер пока так и не удалось осуществить.
«Ювентус» неудачно стартовал в новом сезоне. Туринцы в двух турах Серии А набрали всего одно очко. В настоящее время «Ювентус» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Аллегри на посту главного тренера туринцев сменил Андреа Пирло.
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