Аллегри разочарован трансферами «Ювентуса» в межсезонье

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен трансферной кампанией туринцев в межсезонье, утверждает Football Italia со ссылкой на Il Giornale. По данным источника, Аллегри крайне недоволен работой президента клуба Андреа Аньелли и спортивного директора Федерико Керубини. Аллегри считает, что функционеры нарушили договорённости, не сделав необходимых приобретений.

Аллегри рассчитывал, что в команду вернётся полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич. Этот трансфер пока так и не удалось осуществить.

«Ювентус» неудачно стартовал в новом сезоне. Туринцы в двух турах Серии А набрали всего одно очко. В настоящее время «Ювентус» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Аллегри на посту главного тренера туринцев сменил Андреа Пирло.