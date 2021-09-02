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Президент федерации футбола Хорватии прокомментировал ничью со сборной России

Президент федерации футбола Хорватии прокомментировал ничью со сборной России
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Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер прокомментировал ничейный исход в матче 4-го тура отбора к чемпионату мира – 2022 с национальной командой России (0:0).

«Это была первая игра на неделе и, конечно, она не могла быть лёгкой. Результат на табло 0:0, но это не совсем то, что хотят видеть любители футбола. При этом стоит отметить, что игра была интересная. Мне нравится Москва, рад быть здесь, особенно в «Лужниках».

Валерий Карпин — мой друг, он хороший тренер. Желаю ему только удачи.

Влашич? Я рад за него. Никола очень хорошо показал себя в РПЛ и, как следствие, заинтересовал сильнейшие клубы Англии. Но такое случается — это футбол. Желаю ему удачи», — передаёт слова Шукера корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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