«Это катастрофа». Яремчук – о ничейном исходе в матче со сборной Казахстана

Нападающий сборной Украины и «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал ничью в матче четвёртого тура отборочной стадии к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Казахстана (2:2).
«Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все всё видели, не надо много слов. Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.
Не хочу сейчас говорить громких слов, но надо сесть, разобрать игру, посмотреть в турнирную таблицу и двигаться дальше. Приятно забивать за сборную. Всегда приезжаю в её расположение с хорошим настроением и хочу показать свой лучший футбол, но этот гол сегодня никому не нужен. Лучше бы мы взяли 3 очка, чем я забил гол.
Я даже не поверил, когда пропустили второй гол. Забили на 93-й минуте, осталось еще 3… Нужно было сыграть более просто. Не забиваешь ты – забивают тебе», — сказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1/Футбол 2».
- 2 сентября 2021
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