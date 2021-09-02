В «Челси» пожелали Анджорину всего самого лучшего после перехода в «Локомотив»

В «Челси» подтвердили, что 19-летний атакующий полузащитник Фаустино Анджорин проведёт сезон-2021/2022 в «Локомотиве» на правах аренды.



«Тино Анджорин отправляется в Россию на правах аренды. Желаем ему всего наилучшего в этом сезоне!» — написали представители пресс-службы «Челси» в своём «твиттере».



Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

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