Сборная России поздравила Черчесова с днём рождения

Пресс-служба сборной России поздравила своего экс-наставника Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня российскому специалисту исполнилось 58 лет.

«Черчесову – 58! С днём рождения, Станислав Саламович Крепкого здоровья, успехов во всех делах, новых интересных вызовов и побед!» — написала пресс-служба сборной в «Твиттере», прикрепив фотографии Черчесова в роли футболиста и тренера национальной команды.

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

На посту главного тренера сборной России Черчесова сменил Валерий Карпин, подписавший контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.