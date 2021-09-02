Сергей Песьяков покинул расположение сборной России

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул сбор сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
«На первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», — заявил тренер вратарей Виталий Кафанов.
В матче квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии вратарь оказался вне заявки. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.
- 2 сентября 2021
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