Отец Влашича: «Зенит» предлагал € 35 млн за Николу, но ЦСКА отказал

Отец хорватского футболиста Николы Влашича Йошко рассказал, что его сыном интересовались многие европейские клубы. 31 августа Никола Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед».

«Несколько европейских клубов делали предложения по Николе, но они предлагали слишком маленькую цену. Итальянский «Милан» был одним из них. Однако руководство итальянцев само установило лимит и не смогло заплатить требуемую сумму. Они не договорились с ЦСКА.



Я понимаю руководство ЦСКА, которое было готово отдать Николу в аренду с обязательством выкупа. Но «Милан» – это клуб, который всегда вызывал уважение. Никола действительно небезразличен к «Милану». Но в конечном итоге сделка сорвалась.



В прошлом году был вариант с «Зенитом», который предлагал € 35 млн, но ЦСКА отказал», – цитирует Йошко Влашича Net.hr.