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Мбаппе из-за травмы покинул расположение сборной Франции

Мбаппе из-за травмы покинул расположение сборной Франции
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покинул расположение сборной Франции, сообщает L’Equipe. Форвард из-за травмы не сможет помочь национальной команде в ближайших матчах.

Мбаппе получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Боснии и Герцеговины. По данным источника, француз почувствовал боль в игре и был заменён под самый занавес встречи.

Сегодня, 2 сентября, форвард прошёл медицинское обследование, после чего было принято решение о его дальнейшем участии в следующих матчах.

Франция набрала восемь очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы D. Второе место здесь занимает сборная Украины (4). Босния и Герцеговина набрала два очка и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. В следующем туре Франция сыграет в гостях с Украиной.

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