Вице-президент УЕФА признался, что не знает, как «ПСЖ» соответствует правилам ФФП

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек поделился мнением о ситуации с трансферами «ПСЖ». В межсезонье парижане подписали целую группу звёздных игроков. В команду перешли голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Серхио Рамос и Ашраф Хакими, полузащитник Жоржиньо Вейналдум и форвард Лионель Месси. Несмотря на громкие трансферы, парижане отказались продавать «Реалу» форварда Килиана Мбаппе. За него мадридский клуб был готов заплатить € 200 млн. Теперь нападающий, по всей видимости, следующим летом перейдёт в «Реал» на правах свободного агента.

«Как может быть так, что «ПСЖ» оплачивает контракты Месси, Рамоса, Мбаппе, Неймара и Доннаруммы, но при этом отклоняет предложение в € 200 млн?» — спросили Бонека.

«Я не знаю. Не знаю», — честно признался Бонек во время программы Hejt Park.