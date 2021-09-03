Луис Энрике прокомментировал поражение сборной Испании в матче со Швецией в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Швеции. Матч состоялся в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и закончился победой шведов со счётом 2:2.

«Меня не удивила игра Швеции. У них впереди очень быстрые игроки — Кулушевски и Исак. Они создали много опасных моментов. Мы должны принять это и улучшить эту часть игры. Это был непростой матч. Мы очень хорошо начали, но через десять секунд после забитого гола пропустили глупый гол. Это немного изменило матч. Я с нетерпением жду возможности снова посмотреть матч, чтобы всё проанализировать», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Швеция выиграла все три матча в квалификации и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Испания занимает второе место, набрав семь очков в четырёх матчах.

В следующем туре Швеция сыграет в гостях с Грецией, а Испания будет принимать Грузию.