Луис Энрике прокомментировал поражение сборной Испании в матче со Швецией в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение своей команды в матче четвертого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Швеции. Матч состоялся в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и закончился победой шведов со счётом 2:2.
«Меня не удивила игра Швеции. У них впереди очень быстрые игроки — Кулушевски и Исак. Они создали много опасных моментов. Мы должны принять это и улучшить эту часть игры. Это был непростой матч. Мы очень хорошо начали, но через десять секунд после забитого гола пропустили глупый гол. Это немного изменило матч. Я с нетерпением жду возможности снова посмотреть матч, чтобы всё проанализировать», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
Швеция выиграла все три матча в квалификации и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Испания занимает второе место, набрав семь очков в четырёх матчах.
В следующем туре Швеция сыграет в гостях с Грецией, а Испания будет принимать Грузию.
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