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Сборная Италии повторила мировой рекорд по количеству матчей без поражений

Сборная Италии повторила мировой рекорд по количеству матчей без поражений
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Сборная Италии сыграла вничью с Болгарией (1:1) в матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 в Катаре. Национальная команда провела 35-й матч подряд без поражений и повторила мировой рекорд.

Такое же количество встреч без поражений подряд ранее провела сборная Испании в 2007–2009 годах, а также сборная Бразилии – с 1993 по 1995 год.

Матч с участием итальянской и болгарской команд прошёл на стадионе «Артемио Франки», который находится во Флоренции. На 16-й минуте сборная Италии открыла счёт. Федерико Кьеза сместился с правого фланга в центр, отыгрался в стеночку с Чиро Иммобиле, после чего Федерико с ходу пробил низом — мяч оказался в сетке ворот. На 39-й минуте гости сравняли счёт. Болгары выбежали в контратаку левым флангом, Десподов оторвался от Флоренци и внешней вырезал передачу в штрафную, где Атанас Илиев, сыграв на опережение, в касание переправил мяч в ворота.

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