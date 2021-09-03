Илья Геркус рассказал, как братья Миранчуки отказались переходить в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах срыва трансфера полузащитников Алексея и Антона Миранчуков в «Манчестер Юнайтед».
«Ещё до чемпионата мира был интерес от «МЮ» к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?» Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась. Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь «Брайтон», где они замечательно бы играли», — цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».
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