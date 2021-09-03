«Локомотив» обошёл ЦСКА по стоимости футболистов

Интернет-портал Transfermarkt обновил данные по суммарной стоимости футболистов в клубах Российской Премьер-Лиги.

В обновлённом списке «Локомотив» обошёл ЦСКА, а «Краснодар», не впечатляющий своими результатами в последнее время, находится по-прежнему высоко – на третьей строчке.

Рейтинг клубов РПЛ по суммарной стоимости футболистов: