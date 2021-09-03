«Локомотив» обошёл ЦСКА по стоимости футболистов
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Интернет-портал Transfermarkt обновил данные по суммарной стоимости футболистов в клубах Российской Премьер-Лиги.
В обновлённом списке «Локомотив» обошёл ЦСКА, а «Краснодар», не впечатляющий своими результатами в последнее время, находится по-прежнему высоко – на третьей строчке.
Рейтинг клубов РПЛ по суммарной стоимости футболистов:
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — € 173,20 млн;
- «Спартак» (Москва) — € 132,45 млн;
- «Краснодар» (Краснодар) — € 119,50 млн;
- «Локомотив» (Москва) — € 89,35 млн;
- ЦСКА (Москва) — € 89,30 млн;
- «Рубин» (Казань) — € 73,40 млн;
- «Динамо» (Москва) — € 71,08 млн;
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) — € 38,05 млн;
- «Сочи» (Сочи) — € 31,00 млн;
- «Ахмат» (Грозный) — € 25,55 млн;
- «Арсенал» (Тула) — € 23,80 млн;
- «Крылья Советов» (Самара) — € 23,70 млн;
- «Химки» (Химки) — € 19,83 млн;
- «Урал» (Екатеринбург) — € 18,98 млн;
- «Уфа» (Уфа) — € 16,55 млн;
- «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — € 15,18 млн.
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