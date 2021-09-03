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«Локомотив» обошёл ЦСКА по стоимости футболистов

«Локомотив» обошёл ЦСКА по стоимости футболистов
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Интернет-портал Transfermarkt обновил данные по суммарной стоимости футболистов в клубах Российской Премьер-Лиги.

В обновлённом списке «Локомотив» обошёл ЦСКА, а «Краснодар», не впечатляющий своими результатами в последнее время, находится по-прежнему высоко – на третьей строчке.

Рейтинг клубов РПЛ по суммарной стоимости футболистов:

  1. «Зенит» (Санкт-Петербург) — € 173,20 млн;
  2. «Спартак» (Москва) — € 132,45 млн;
  3. «Краснодар» (Краснодар) — € 119,50 млн;
  4. «Локомотив» (Москва) — € 89,35 млн;
  5. ЦСКА (Москва) — € 89,30 млн;
  6. «Рубин» (Казань) — € 73,40 млн;
  7. «Динамо» (Москва) — € 71,08 млн;
  8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — € 38,05 млн;
  9. «Сочи» (Сочи) — € 31,00 млн;
  10. «Ахмат» (Грозный) — € 25,55 млн;
  11. «Арсенал» (Тула) — € 23,80 млн;
  12. «Крылья Советов» (Самара) — € 23,70 млн;
  13. «Химки» (Химки) — € 19,83 млн;
  14. «Урал» (Екатеринбург) — € 18,98 млн;
  15. «Уфа» (Уфа) — € 16,55 млн;
  16. «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — € 15,18 млн.
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