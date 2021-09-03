Роналду внесён в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов на уровне сборных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду внесён в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество забитых мячей на уровне национальных команд. Недавно 36-летний португалец установил новый мировой рекорд по голам на международном уровне.
«Спасибо Книге рекордов Гиннеса. Всегда приятно быть признанным мировым рекордсменом. Давай продолжим наш путь и постараемся установить ещё более высокую планку», — написал Роналду в своём «инстаграме», прикрепив фото с сертификатом от Книги рекордов Гиннесса.
В матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (2:1) Роналду оформил дубль, тем самым забив 111 голов за национальную команду и превзойдя достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне.
- 3 сентября 2021
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