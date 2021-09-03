Жириновский: РПЛ нельзя отказываться от легионеров. В СССР мы уже отказались от интернета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«С одной стороны, я хочу, чтобы у нас играли только отечественные футболисты, с другой — нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. Конечно, я хочу, чтобы играли только российские футболисты в РПЛ, но мы не должны уходить от всего мира. В СССР мы отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США. Так же и тут — нельзя от них отказываться», — приводит слова Жириновского «РБ Спорт».

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.