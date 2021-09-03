«Мы тебя найдём, ты не человек». Захарян рассказал о хейте за выбор сборной России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о хейте, с которым столкнулся, когда предпочёл выступать за сборную России, а не за сборную Армении.

«Я с 15 лет играю за сборные России и хочу добиваться целей каких-то, играть на чемпионатах Европы и мира. Поэтому выбор такой. К тому же, Россия — вторая моя родина, если не первая.

Хейт в мой адрес? С улыбкой всё читал, не вникал в эти сообщения. Были оскорбления: «Чтоб у тебя ничего не получилось», «Мы тебя найдём», «Ты не человек, ты — говно», и так далее. С улыбкой относился. Не обращал на такое внимания. Иногда ответить на эмоциях хочется, но потом думаю: «А смысл? Зачем на это реагировать?» — сказал Арсен Захарян в видео на YouTube-канале «КраСава».