Кириченко вошёл в тренерский штаб Бердыева в «Кайрате»

Дмитрий Кириченко вошёл в тренерский штаб «Кайрата». Он будет выполнять обязанности ассистента Курбана Бердыева, информирует клубная пресс-служба в «Инстаграме».
Помимо Кириченко, тренерский штаб Бердыева также пополнил тренер-реабилитолог Эдуард Кундухов. С обоими специалистами Курбан Бердыев ранее пересекался в своей тренерской карьере.
Напомним, Бердыев возглавил «Кайрат» в августе. Прошлый главный тренер команды Алексей Шпилевский в июне покинул алматинский клуб. На должность и.о. наставника был назначен Кирилл Кекер, который ушёл в отставку после поражения от «Алашкерта» в квалификации Лиги Европы. Последним обязанности главного тренера исполнял Артём Гавриленко.
В 1994-1995 годах Бердыев уже возглавлял «Кайрат». Также он работал в казанском «Рубине» и «Ростове» из одноимённого города.
- 3 сентября 2021
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