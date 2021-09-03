«Они — такие же люди, только лягушек едят». Тренер сборной Украины — о матче с Францией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как пообщался со своими подопечными перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Франции. Встреча 5-го тура отборочного турнира состоится завтра, 4 сентября. Начало — в 21:45 мск. Ранее сборная Украины в матче 4-го тура не смогла обыграть Казахстан (2:2).

«Всё впереди. Не надо расстраиваться — играть дальше, нужно выигрывать у Франции.

Зашёл в раздевалку после Казахстана, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного — у нас ещё есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, — только французы. Они лягушек едят, мы — нет, всё», — сказал Петраков в эфире YouTube-канала Украинской ассоциации футбола.