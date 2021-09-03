В Венгрии сообщили, что накажут хулиганивших фанатов, но не упомянули расизм

Пресс-служба венгерского футбольного союза сообщила, что болельщики, которые непристойно себя вели во время матча со сборной Англии, не смогут посещать спортивные мероприятия, проводимые в стране.
«Подавляющее большинство фанатов, присутствовавших на «Пушкаш Арене», придерживалось спортивного поведения. Но среди обычных болельщиков были нарушители, которых надо серьёзно покарать. Зрители, выскакивавшие на поле, бросавшие петарды и бумажные стаканчики в спортсменов, в данный момент идентифицируются. Венгерский футбольный союз уже сотрудничает с полицией. По окончании судебного разбирательства виновных будет ждать запрет на посещение всех спортивных мероприятий», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте футбольного союза.
Напомним, вчера футболистов сборной Англии освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией.
- 3 сентября 2021
-
21:37
-
21:21
-
21:10
-
21:09
-
20:44
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:28
-
19:22
-
19:14
-
19:06
-
18:46
-
18:34
-
18:32
-
18:24
-
18:23
-
18:07
-
17:56
-
17:46
-
17:41
-
17:30
-
17:22
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:35
-
16:15
-
16:13
-
15:51