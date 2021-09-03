В Венгрии сообщили, что накажут хулиганивших фанатов, но не упомянули расизм

Пресс-служба венгерского футбольного союза сообщила, что болельщики, которые непристойно себя вели во время матча со сборной Англии, не смогут посещать спортивные мероприятия, проводимые в стране.

«Подавляющее большинство фанатов, присутствовавших на «Пушкаш Арене», придерживалось спортивного поведения. Но среди обычных болельщиков были нарушители, которых надо серьёзно покарать. Зрители, выскакивавшие на поле, бросавшие петарды и бумажные стаканчики в спортсменов, в данный момент идентифицируются. Венгерский футбольный союз уже сотрудничает с полицией. По окончании судебного разбирательства виновных будет ждать запрет на посещение всех спортивных мероприятий», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте футбольного союза.

Напомним, вчера футболистов сборной Англии освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией.