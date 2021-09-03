В ФИФА заявили, что осуждают венгров, которые освистали вставших на колено футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу поведения венгерских болельщиков на матче со сборной Англии.

«ФИФА категорически против любых форм расизма и жёстокости и придерживается совершенно чёткой позиции абсолютной нетерпимости к подобному поведению в футболе», — приводит заявление ассоциации AP News.

Напомним, вчера футболистов сборной Англии освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией. Мундиаль пройдёт в 2022 году в Катаре.



Ранее стало известно, что спортсмены перед игрой обсудили острый вопрос расизма и решили продолжить акцию BLM. Игроки приняли такое решение, несмотря на то что в июне в Венгрии освистали футболистов Ирландии, которые встали на колено перед товарищеской игрой.