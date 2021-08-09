Агент Хвичи: Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90%

Агент футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии рассказал о развитии карьеры игрока.



«Я должен встретиться с президентом «Рубина» после 12 августа. Кварацхелия сменит команду с вероятностью 85-90% и будет играть в клубе очень высокого уровня в Европе. Я могу подтвердить серьёзный интерес со стороны «Тоттенхэма». Я не могу сказать ничего нового про «Лидс», но есть ещё и заинтересованность от «Ювентуса», — цитирует агента игрока Football Italia.

В минувшем сезоне 20-летний Кварацхелия провёл 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.

В восьми матчах за сборную Грузии Хвича забил три гола и отдал две голевые передачи.