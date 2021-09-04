Моуринью — Джаке: сделай прививку, береги себя

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью оставил комментарий под постом полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.



«Сделай прививку, Гранит, береги себя», — написал португальский тренер в «Инстаграме» после того, как капитан сборной Швейцарии заразился коронавирусом.

Известно, что Джака, сдавший положительный тест на коронавирус, отказался проходить курс вакцинации.

Ранее сообщалось, что Джака продолжит карьеру в «Роме», однако переговоры зашли в тупик. Гранит защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее он выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.