Фати может вернуться на поле 20 сентября в матче «Барселона» — «Гранада»

18-летний испанский вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к возвращению на поле спустя около десяти месяцев отсутствия из-за травмы колена. Об этом сообщает AS.
Как отмечает источник, футболист в прошлом месяце приступил к работе с мячом и тренировкам в общей группе, однако медицинский штаб не желает форсировать подготовку игрока и не видит смысла в возвращении Фати к матчам 4-го тура Примеры «Севильей» (11 сентября) и встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Баварией» (14 сентября). Наиболее вероятно появление на поле Ансу в игре 5-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (20 сентября), который пройдёт на «Камп Ноу».
Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче против «Бетиса». Сообщалось, что восстановление займёт 4 месяца.Однако различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны.
Из-за проблем с коленом он пропустил значительную часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.
Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании. Отметим, что после ухода Лионеля Месси во французский «Пари Сен-Жермен» именно Ансу достался 10-й номер в каталонском клубе.
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