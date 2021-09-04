Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России с Кипром

Известный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча сборной России в пятом туре квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 с национальной командой Кипра.



«После первой игры сборной России обсуждение свелось к вещам довольно вторичным. Например, что означает смелость или несмелость. Но ведь это не означает практически ничего. Или то, что кому больше понравится.



Или вот факт совместной игры Головина и Миранчука. Не панацея, видите ли. Поскольку это мой был наиболее конкретный упрек сборной «Стасиков», должен напомнить: суть и не заключалась в том, что стоит этим двум столпам появиться вместе, как всё запорхает; я говорил о другом — «пяточная» (ещё одно неконкретное слово) стратегия команды во времена Черчесова практически исключала такое сочетание – а почему исключала, не было никакого ответа. Вот о чём шла речь.



Добавлю еще, что мои собственные разногласия с Черчесовым носили характер исключительно эстетический. Мне не нравилась игра команды под его руководством. Вот и всё. Лучше он, хуже Карпина… Это вообще неважно. Вы останетесь при своём. Даже «это покажет результат» — не подходит формула, потому что в четвертьфинале чемпионата мира сборная России оказалась тем путем, который не повторится. Я имею в виду отсутствие отборочного турнира и игра на своем поле. Это ж важно.



Черчесов и Карпин — не соревнование, это разные эпохи — или эпошки — в жизни сборной. Сейчас весь вопрос не в смелости или наследии, а в том, попадет сборная на чемпионат мира или нет. И ничья с Хорватией, совершенно вне зависимости от того, оцените вы наш тактический стакан как полупустой или полуполный, на самом деле важна только вместе с шестью очками на Кипре и против Мальты. А без этих шести спор просто идиотичен. Скажете, карлики?



Имеете право. Но, знаете, я уже человек не новый, и в силу личного опыта никогда не смогу относиться к поездке сборной России на Кипр как к прогулке. В 97-м году матч на Кипре разрушил сборную на пути к чемпионату мира во Франции. Промах Мостового на последних минутах лишил Россию победы, а в раздевалке породил скандал, в результате которого Мостовой и Карпин (кстати) перестали вызываться в сборную.



Я был там, на Кипре, комментировал этот матч и летел одним со сборной самолетом. Никогда не забуду. Сыграв вничью на Кипре, наши пропустили на первое место болгар, которые тогда были мощны. И лишились возможности в случае чего проиграть в Софии. А там нас прибил судья Крондл, не поставив от трёх до пяти пенальти в ворота болгар. И не говорите мне, что я преувеличиваю — это я стоял за воротами болгар в том матче и снимал с оператором Вовой Фоминым.



А потом нам еще в стыках свезло, как утопленникам — Италия досталась. И между матчами с Италией тренер Игнатьев даже летал в Виго на матч «Сельты», смотреть Мостового и Карпина, но так и не решился к ним подойти. И не говорите мне, что это было как-то иначе, потому что на том матче я тоже был, и разговаривал с Игнатьевым перед игрой и видел, как он нервничал. И улетел, так и не переговорив.



В Италии мы проиграли. Могло ли быть иначе? Конечно. Это оценочное суждение, но, простите, в Неаполе на том матче я тоже был. Мне тогда немножко разбили голову монетой, брошенной с трибуны, потому что мы снова снимали из-за ворот и я мешал смотреть зрителям первых рядов. Вот и летели чертовы монеты. А началось всё тогда на Кипре. Поэтому я сегодня на чёртовых иголках с самого утра. Никому не верьте, кто про карликов говорит. Никогда», — написал Уткин в своём «телеграме».

Новость по теме Карпин объяснил решение не брать на матч с Кипром Ионова и Марио Фернандеса