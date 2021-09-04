Кьеллини: участие в ЧМ-2022? Я не ставлю далёких целей

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о будущем. Лидер сборной Италии признался, что пока не загадывает, сможет ли он сыграть на чемпионате мира 2022 года или нет.

«Продление контракта на два года с «Ювентусом» позволяет мне избежать обсуждения вопроса будущего на каждой пресс-конференции. Но самое главное, что я наслаждаюсь моментом.

Участие в чемпионате мира 2022 года? Я не ставлю далёких целей. Сейчас у меня всё хорошо, я счастлив. Нет каких-то ограничений, но и нет далёких целей», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

Завтра, 5 сентября, сборная Италии проведёт очередной матч квалификации ЧМ-2022. Итальянцы в гостях сыграют со швейцарцами. Ранее сборная Италии сенсационно не смогла обыграть Болгарию (1:1).