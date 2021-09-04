Словения с минимальным счётом обыграла Мальту в матче квалификации ЧМ-2022
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В Любляне на стадионе «Стожице» завершился матч 5-го тура группы H квалификации ЧМ-2022. Сборная Словении принимала команду Мальты. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 44-й минуте забил Санди Ловрич, который реализовал 11-метровый удар. Отыграться мальтийцам так и не удалось. В концовке словенцы могли удвоить преимущество, но Андраж Шпорар не реализовал пенальти.
Сборная Словении набрала семь очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы. Сборная Мальты, набрав четыре очка, занимает 5-е место.
В следующем туре Мальта отправится в гости к России, а Словения сыграет с Хорватией.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи.
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