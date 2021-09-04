Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Словения с минимальным счётом обыграла Мальту в матче квалификации ЧМ-2022

Словения с минимальным счётом обыграла Мальту в матче квалификации ЧМ-2022
Комментарии

В Любляне на стадионе «Стожице» завершился матч 5-го тура группы H квалификации ЧМ-2022. Сборная Словении принимала команду Мальты. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 44-й минуте забил Санди Ловрич, который реализовал 11-метровый удар. Отыграться мальтийцам так и не удалось. В концовке словенцы могли удвоить преимущество, но Андраж Шпорар не реализовал пенальти.

Сборная Словении набрала семь очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице группы. Сборная Мальты, набрав четыре очка, занимает 5-е место.

В следующем туре Мальта отправится в гости к России, а Словения сыграет с Хорватией.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 0
Мальта
1:0 Ловрич – 44' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021