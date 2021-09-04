Александр Головин: понятно, что в матче с Кипром не всё получалось идеально

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о результате матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:0.

«Набрали три очка, и это самое главное сейчас. В принципе, всё получилось так, как и должно быть в таких матчах.

Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определённым запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение.

То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не всё получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идёт борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.