Сборная Украины поделила очки с Францией, сыграв вничью в пятый раз подряд

В матче 5-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины сыграла вничью с Францией. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко открыл счёт в матче. В конце первого тайма Шапаренко забил гол шикарным ударом из-за штрафной, попав прямо в девятку.



На 50-й минуте Антони Марсьяль сравнял счёт, вколотив мяч в ворота с близкого расстояния ногой после отскока от кого-то из украинцев.



Соперников обслуживала бригада арбитров из Словении. Главным судьёй назначили Славко Винчича. На кромках поля ему помогали Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, резервный арбитр — Раде Обренович. За систему VAR отвечал немец Бастиан Данкерт, ассистировал ему словенец Юре Прапротник.



Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех матчах квалификации.