Источник: ЦСКА и «Милан» договорились об аренде Кастильехо. Клубы ожидают решения игрока

Московский ЦСКА достиг договорённости с итальянским «Миланом» об аренде 26-летнего испанского крайнего полузащитника Самуэля Кастильехо. Об этом сообщает итальянский журналист Sky Sports Карло Пелегатти.
«Переговоры завершены. ЦСКА достиг соглашения с «Миланом» об обычной аренде Кастильехо без права выкупа. Клубы в ожидании решения самого игрока, который размышляет над тем, стоит ли ему идти на авантюрный переход в Россию или остаться в «Милане», пытаясь воспользоваться каким-либо шансом от Пиоли», — цитирует Пелегатти Milan Live.
Ранее стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры по аренде 26-летнего испанского полузащитника Самуэля Кастильехо. Он перешёл в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В прошлом сезоне Кастильехо провёл 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Самуэля Кастильехо в € 8 млн.
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